Президент Литвы: последнее слово по вопросу начала переговоров должно быть за Украиной

"По сути, она уже такая и есть. Мы надеялись, что контрнаступление Украины сделает ее иной. Сейчас мы вернемся к status quo, она вновь станет позиционной, изнурительной. Тогда будут подсчитываться потери обеих сторон и, наконец, ожидаться, пока одна из стран не достигнет той точки, когда больше не сможет продолжать войну", – заявил глава государства порталу Delfi в среду.

По мнению президента, борьба между двумя странами будет развиваться и дальше, поскольку Россия попытается перехватить инициативу, а Украина будет этому максимально противостоять. Однако он не согласен с утверждением, что, если россияне прорвут фронт, Украина проиграет эту войну.