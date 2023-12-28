Президент Литвы: последнее слово по вопросу начала переговоров должно быть за Украиной

"По сути, она уже такая и есть. Мы надеялись, что контрнаступление Украины сделает ее иной. Сейчас мы вернемся к status quo, она вновь станет позиционной, изнурительной. Тогда будут подсчитываться потери обеих сторон и, наконец, ожидаться, пока одна из стран не достигнет той точки, когда больше не сможет продолжать войну", – заявил глава государства порталу Delfi в среду.
По мнению президента, борьба между двумя странами будет развиваться и дальше, поскольку Россия попытается перехватить инициативу, а Украина будет этому максимально противостоять. Однако он не согласен с утверждением, что, если россияне прорвут фронт, Украина проиграет эту войну.
"Россия, конечно, может мобилизовать ресурсы, не учитывая мнение собственного народа, как мобилизовать людей, так и направить все на военные цели. Возможности других государств более ограниченные, просто потому что они – демократические общества. Все это те факторы, но еще раз повторяю – речь не идет о поражении Украины, речь идет о сценарии войны, который невыгоден для Украины", – отметил Г. Науседа.
Россия будет стремиться к переговорам
Г. Науседа отмечает, что для того, чтобы выиграть время в этой войне, Россия может имитировать инициативу переговоров. Однако, по словам главы государства, это всего лишь "тактические уловки".
"Россия воспользуется этим временем, чтобы более твердо встать на ноги и нанести новый удар с новой силой", – заявил лидер страны.
На вопрос, не выразит ли Запад, наблюдая за ухудшением ситуации в Украине, желание вести переговоры со страной-агрессором, президент отметил, что право на переговоры принадлежит только президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде.
"Последнее слово, начинать ли переговоры, должно остаться за Украиной. Страна, которая принесла так много жертв и так много потеряла, имеет первое моральное право самостоятельно принять решение, начинает ли она переговоры и на каких условиях она ведет переговоры. Никто иной не имеет решающего голоса в этом вопросе", – подчеркнул Г. Науседа.