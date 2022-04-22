Президент подчеркнул, что политическая и военная поддержка европейских и мировых демократий особенно важна для Украины, находящейся в условиях вторжения России, сообщила администрация президента.

"С началом масштабного военного наступления в районе Донбасса быстрые и эффективные поставки вооружений Украине могут стать решающим фактором в этой войне. У нас больше нет времени сомневаться, мы должны действовать решительно и быстро", — говорится в заявлении президента.

Науседа и германский министр обсудили укрепление восточного фланга НАТО.

По словам президента, Батальон сил передового базирования НАТО необходимо преобразовать в подразделение численностью не менее бригады, миссию воздушного патрулирования — в противовоздушную и противоракетную оборону, принцип сдерживания — в передовую оборону, а Сувалкский коридор нужно укреплять.

Президент поблагодарил Германию, которая возглавляет боевую группу Сил передового базирования НАТО в Литве, за ее вклад в обеспечение безопасности Балтийского региона и выразил надежду, что в ближайшее время в Литве будет размещено больше немецких военных.

Глава государства также подчеркнул, что давление Запада на Россию необходимо усилить путем дальнейшего ужесточения санкций в сферах энергетики, финансов, торговли и других.

По словам президента, санкции должны быть применены и к Беларуси, которая участвует в войне России в Украине как союзник и позволяет армии агрессора использовать свою территорию.

Науседа и министр иностранных дел Германии также обсудили перспективы европейской интеграции Украины.

По словам главы государства, после того, как на этой неделе Украина предоставит ответы на опросник о вступлении в ЕС, необходимо максимально ускорить процесс и как можно скорее предоставить Украине статус страны-кандидата в ЕС.