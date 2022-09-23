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Президент Литвы Гитанас Науседа, находящийся с визитом в Нью-Йорке, в пятницу встретился с лидером США Джо Байденом.
Joe Bidenas ir Gitanas Nausėda
Joe Bidenas ir Gitanas Nausėda
© Scanpix / Reuters

Как сообщил руководитель Литвы в Facebook, его взгляды и взгляды американского президента на Украину совпадают.

"Наши взгляды на Украину совпадают: нужно сделать все, чтобы она выиграла эту войну", - написал Науседа.

Он также сообщил, что поблагодарил Байдена за жесткую и твердую политику США в отношении агрессора - России.

"Я призвал продолжать ее, особенно сейчас, когда Россия предприняла отчаянный шаг, объявив о своей "частичной" мобилизации (...) Дж. Байден также подчеркнул: знайте, что вы – Литва – нам тоже очень нужны", – отметил литовский лидер.

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Война Кремля в Украине продолжается уже восемь месяцев, Россия объявила на этой неделе частичную мобилизацию.

В ответ на этот шаг Литва повысила уровень боевой готовности Сил быстрого реагирования, а на следующей неделе созывается Госсовет по обороне.

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