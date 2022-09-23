Как сообщил руководитель Литвы в Facebook, его взгляды и взгляды американского президента на Украину совпадают.
"Наши взгляды на Украину совпадают: нужно сделать все, чтобы она выиграла эту войну", - написал Науседа.
Он также сообщил, что поблагодарил Байдена за жесткую и твердую политику США в отношении агрессора - России.
"Я призвал продолжать ее, особенно сейчас, когда Россия предприняла отчаянный шаг, объявив о своей "частичной" мобилизации (...) Дж. Байден также подчеркнул: знайте, что вы – Литва – нам тоже очень нужны", – отметил литовский лидер.
Война Кремля в Украине продолжается уже восемь месяцев, Россия объявила на этой неделе частичную мобилизацию.
В ответ на этот шаг Литва повысила уровень боевой готовности Сил быстрого реагирования, а на следующей неделе созывается Госсовет по обороне.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
На "референдумы" на Донбасс едет десант "наблюдателей" из Литвы: это расценивают как предательство
Председатель Международного форума добрососедства,...
Эфир Delfi — итоги недели с европарламентарием Пятрасом Ауштрявичюсом
Гость студии Delfi, с которым подводим итоги этой недели,...
Мужчина с инфарктом не дождался помощи в больнице и скончался
В апреле прошлого года 56-летний житель Марцинкониса...
Советник мэра предлагает провести "референдум" по участку земли российского посольства
Советник мэра Вильнюса Каролис Жукаускас предлагает...
Президент: Литва предлагает иностранным ИТ-компаниям прекрасную инвестиционную среду и широкий выбор специалистов
Продолжается визит президента Литовской Республики...