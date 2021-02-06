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Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что лидеры ЕС на саммите в марте должны тщательно обсудить отношения с Россией.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© LRPK

Так он сказал, реагируя на то, что Россия выслала троих дипломатов во время визита в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"Я осуждаю действия России по высылке дипломатов ЕС (Польши, Германии и Швеции) из Москвы и жестокость Кремля в отношении политических оппонентов. Понятно, что после визита главы европейской дипломатии мы должны тщательно оценить отношения с Россией на приближающемся саммите ЕС", – писал он в твиттере.

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Во время визита Борреля Россия выслала дипломатов Польши, Германии и Швеции за активное участие в поддержке Алексея Навального. Москва сообщила об этом через несколько часов после встречи Борреля с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис раскритиковал визит Борреля в Россию.

"Ничего не достигнуто, не воспользовался возможностью, репутация подмочена. Лишились троих дипломатов", – писал Ландсбергис в твиттере.

Между тем премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что Россия свою вакцину от коронавируса использует как оружие гибридной войны.

"Они говорят, что "Спутник V" - хорошая вакцина, но Путин не хочет ее использовать для лечения россиян – он предлагает ее миру, как еще одно гибридное оружие "разделяй и властвуй", – писала в Twitter Шимоните.

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