"Только что разговаривал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. О том, что действия России – объявление мобилизации, массовые ракетные атаки против городов Украины, угрозы применять ядерное оружие – является ничем иным, как отчаянием Путина из-за проигрыша на поле боя. О том, что Беларусь является полноценной союзницей России в военной агрессии в Украине. Поэтому санкции Запада должны ужесточаться как в отношении России, так и Беларуси, преграждая любые попытки обойти эти ограничения", – написал Г. Науседа в фейсбуке.

Президент также поздравил В. Зеленского и жителей его страны с Днем защитников Украины.

"Порадовался успеху украинских военных, отвоевывающих новые захваченные агрессором территории. Верю, что с оперативным предоставлением Западом нужной военной помощи таких новостей будет все больше. Мы знаем: ни массовые ракетные атаки, ни убийство мирных жителей, ни угрозы ядерным оружием не заставят украинцев сложить оружие. Они сражаются не только за свою страну, но и за весь демократический мир. Победить такой народ невозможно. Украина будет сражаться до конца и победит.

Традиционно передал президенту В. Зеленскому приветы от всех жителей Литвы. Напомнил, что мы не устанем и не позволим устать другим. Будем вместе с Украиной до победы", – написал президент.

Вопросы помощи Украине президент обсудил в пятницу по телефону и с президентом Польши Анджеем Дудой.