Президент Литвы: после отказа ЕС от газа из РФ возвращение к нему после войны будет ошибкой

В интервью телеканалу Sky news в пятницу он также подчеркнул, что даже после окончания российской войны в Украине возвращение к энергетическому партнерству с Россией стало бы "самой большой ошибкой Европы".

"Я думаю, что они (страны, как Германия - BNS) пока не готовы прекратить закупки прямо сейчас, однако они предпринимают необходимые шаги. Я хорошо осведомлен о необходимых шагах и планах по снижению этой зависимости", - сказал Науседа.

"И мы говорим о самых коротких сроках, в которые наши партнеры, другие государства ЕС, будут готовы остановить закупки", - добавил он.

"Но также важно обеспечить, чтобы закупки не продолжались после окончания войны в Украине. В противном случае, если они вернутся к обычным отношениям после войны, на мой взгляд, это будет самая большая ошибка Европы в данном контексте", - подчеркнул Науседа.

Президент сказал, что некоторые государства, по всей видимости, "слишком долго питали иллюзии по поводу России как долгосрочного партнера".

"И теперь им предстоит заплатить эту цену", - сказал он.

Он признал, что такая практика, когда часть государств ЕС, несмотря на продолжающуюся больше месяца войну России против Украины, покупают газ, является "политически неприемлемой", поэтому необходимо договориться "о вполне четком графике на уровне ЕС, чтобы мы приняли необходимые решения, направленные на снижение этой зависимости".

"Это возможно и это можно сделать в довольно короткие сроки", - заверил он.

Говоря о ходе войны в Украине, Науседа подчеркнул, что Западу сейчас следует поддерживать Киев всеми средствами и остановить "долгосрочную стратегию (Владимира - ред.) Путина в Украине", в противном случае будет "и вторая, и третья мишень".

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в четверг заверил, что ЕС планирует до конца нынешнего года снизить на две трети свою зависимость от импорта российского газа.

По его словам, в краткосрочном плане намечено обеспечить газохранилища Сообщества достаточными запасами газа к следующей зиме, а государства-члены будут призваны добровольно участвовать в совместных закупках газа ЕС.

Российский президент Владимир Путин в четверг подписал указ о расчетах за экспортируемый его страной природный газ в рублях и предупредил "недружественные" страны, включая все страны ЕС, что газ поставляться не будет, если они не откроют рублевые счета для осуществления таких платежей.

Запад уверяет, что будет и в дальнейшем осуществлять платежи в евро и долларах, как это предусмотрено в договорах.