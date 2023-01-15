Он оценил этот выпад, как лихорадочную попытку "сломить дух украинского народа".

"Мы видим, что враг лихорадочно пытается сломить дух украинского народа вот такими бомбардировками, которые направлены в первую очередь против мирных жителей. Это ничем нельзя оправдать. И я убежден, что об этом не забудут", – сказал журналистам президент 15 января.

"Люди, которые в ответе за зверства войны и оккупации, ответят за это. Может, это случится не завтра, но это произойдет. И главное, что другие диктаторы мира и все тираны, не считающиеся с реальностью, должны ясно знать, что такая деятельность будет пресечена, о ней не забудут, и они рано или поздно окажутся на скамье подсудимых", – сказал президент.

Науседа пожелал Украине твердости и еще раз пообещал всестороннюю помощь Украине в борьбе с российской агрессией.

"Литва, как и большая часть стран мира, всеми средствами будет помогать Украине. Мы это продемонстрировали, я сказал это президенту Украины несколько дней назад. И сегодня, все как один, литовцы солидарные с украинским народом", – сказал глава страны.

Напомним, что в субботу во время очередного массированного обстрела Россией Украины одна из ракет попала в девятиэтажный жилой дом в Днепре, полностью обрушив один из его сегментов. По последним данным, погиб 21 человек, в том числе ребенок. Пострадали еще около 70 человек.