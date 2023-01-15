Он оценил этот выпад, как лихорадочную попытку "сломить дух украинского народа".
"Мы видим, что враг лихорадочно пытается сломить дух украинского народа вот такими бомбардировками, которые направлены в первую очередь против мирных жителей. Это ничем нельзя оправдать. И я убежден, что об этом не забудут", – сказал журналистам президент 15 января.
"Люди, которые в ответе за зверства войны и оккупации, ответят за это. Может, это случится не завтра, но это произойдет. И главное, что другие диктаторы мира и все тираны, не считающиеся с реальностью, должны ясно знать, что такая деятельность будет пресечена, о ней не забудут, и они рано или поздно окажутся на скамье подсудимых", – сказал президент.
Науседа пожелал Украине твердости и еще раз пообещал всестороннюю помощь Украине в борьбе с российской агрессией.
"Литва, как и большая часть стран мира, всеми средствами будет помогать Украине. Мы это продемонстрировали, я сказал это президенту Украины несколько дней назад. И сегодня, все как один, литовцы солидарные с украинским народом", – сказал глава страны.
Напомним, что в субботу во время очередного массированного обстрела Россией Украины одна из ракет попала в девятиэтажный жилой дом в Днепре, полностью обрушив один из его сегментов. По последним данным, погиб 21 человек, в том числе ребенок. Пострадали еще около 70 человек.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Пациенты переходят в частные клиники, чтобы избежать очередей
Президентская служба утверждает, что причина очередей...
Часть потребителей электричества сталкивается со странными звонками: не попадитесь на удочку
В Литве тысячи потребителей получают гарантийные...
Из-за ракетного удара по многоэтажному дому в Днепре погибли более 20 человек, в том числе ребенок
Днем 14 января во время очередного массированного...
Политолог: это открывшиеся врата в ад, Россия действительно становится Мордором (1)
Хотят ли русские войны? Следует ли винить Достоевского?...
Вильнюсцы злятся - в спальных районах остается все меньше бесплатных мест для парковки
В Вильнюсе растет число улиц, на которых приходится...