"Мы должны направить четкий сигнал от имени ЕС — мы будем поддерживать и содействовать Украине, а агрессивные действия России получат строгий ответ", — сказал он.
По сообщению администрации президента, в ходе телефонного разговора Науседа и фон дер Ляйен обсудили напряженную ситуацию с безопасностью в регионе - мобилизацию российской армии на границе с Украиной и на территории Беларуси.
Президент подчеркнул, что растущая численность российской армии в Беларуси вызывает беспокойство. По словам главы страны, главная задача сейчас — деэскалация сложившейся ситуации с безопасностью.
Президент акцентировал, что единство Евросоюза и союзников по НАТО, солидарность и поддержка Украины особенно важны в условиях роста геополитической напряженности.
Президент приветствовал решение Еврокомиссии предоставить Украине финансовую помощь в размере 1,2 млрд евро.
Поскольку Россия сосредоточила более 100 тыс. своих военных и военную технику на границе с Украиной, Запад все больше обеспокоен возможностью крупного военного конфликта в Европе. Кроме того, российские войска недавно были переброшены в Беларусь, соседствующую с ЕС, для проведения совместных учений.
По мере эскалации напряженности по причине концентрации российских сил союзники по НАТО в понедельник объявили о повышении боевой готовности и направили военные корабли и истребители для усиления обороны восточного крыла блока.
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