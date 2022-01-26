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Президент Литвы Гитанас Науседа после беседы с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что от имени всего Евросоюза следует направить сигнал поддержки Украине.
Prezidentas Gitanas Nausėda ir EK pirmininkė Ursula von der Leyen. Roberto Dačkaus (LR kanceliarija) nuotr.
Prezidentas Gitanas Nausėda ir EK pirmininkė Ursula von der Leyen. Roberto Dačkaus (LR kanceliarija) nuotr.

"Мы должны направить четкий сигнал от имени ЕС — мы будем поддерживать и содействовать Украине, а агрессивные действия России получат строгий ответ", — сказал он.

По сообщению администрации президента, в ходе телефонного разговора Науседа и фон дер Ляйен обсудили напряженную ситуацию с безопасностью в регионе - мобилизацию российской армии на границе с Украиной и на территории Беларуси.

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Президент подчеркнул, что растущая численность российской армии в Беларуси вызывает беспокойство. По словам главы страны, главная задача сейчас — деэскалация сложившейся ситуации с безопасностью.

Президент акцентировал, что единство Евросоюза и союзников по НАТО, солидарность и поддержка Украины особенно важны в условиях роста геополитической напряженности.

Президент приветствовал решение Еврокомиссии предоставить Украине финансовую помощь в размере 1,2 млрд евро.

Поскольку Россия сосредоточила более 100 тыс. своих военных и военную технику на границе с Украиной, Запад все больше обеспокоен возможностью крупного военного конфликта в Европе. Кроме того, российские войска недавно были переброшены в Беларусь, соседствующую с ЕС, для проведения совместных учений.

По мере эскалации напряженности по причине концентрации российских сил союзники по НАТО в понедельник объявили о повышении боевой готовности и направили военные корабли и истребители для усиления обороны восточного крыла блока.

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