Президент Литвы посетит Брюссель с рабочим визитом

Как сообщает Офис президента, главной темой заседания станет пересмотр многолетнего бюджета ЕС, включая пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Европейские лидеры также обсудят вопросы обороны и безопасности.
Накануне заседания президент примет участие в церемонии почтения памяти бывшего председателя Европейской комиссии Жака Делора.
Последний раз европейские лидеры встречались в декабре. Тогда было решено начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Сообщество.
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