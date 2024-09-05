Президент Литвы посетил штаб литовско-польско-украинской бригады в Люблине

Основной задачей литовско-польско-украинской бригады (LITPOLUKRBRIG), созданной в 2014 году, в настоящее время является оказание помощи сражающейся украинской армии. Бригада проводит операцию „Объединенные ради мира“, а также занимается подготовкой штабных офицеров украинских батальонов, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.
Президенты Литвы и Польши ознакомились с текущими задачами бригады и ее планируемыми инициативами.
„Трехсторонняя бригада является важным инструментом поддержки Украины и подготовки ее военных кадров. Она способствует развитию военного сотрудничества между нашими странами, обеспечению оперативной совместимости и разработке новых инициатив в поддержку Украины. Нам необходимо продолжать развивать потенциал литовско-польско-украинской бригады“, – подчеркнул Г. Науседа.
Штаб бригады в Люблине вместе с президентом также посетил командующий Вооруженными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас.