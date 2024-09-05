2024.09.05 18:09

Президент Литвы посетил штаб литовско-польско-украинской бригады в Люблине

 
ELTA
ru.DELFI.lt
президент Литовской Республики Гитанас Науседа вместе с президентом Польши Анджеем Дудой
президент Литовской Республики Гитанас Науседа вместе с президентом Польши Анджеем Дудой
ФОТО: lrp.lt

В рамках официального визита в Польшу президент Литовской Республики Гитанас Науседа вместе с президентом Польши Анджеем Дудой в четверг посетил штаб Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского в Люблине.

Основной задачей литовско-польско-украинской бригады (LITPOLUKRBRIG), созданной в 2014 году, в настоящее время является оказание помощи сражающейся украинской армии. Бригада проводит операцию „Объединенные ради мира“, а также занимается подготовкой штабных офицеров украинских батальонов, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.

Президенты Литвы и Польши ознакомились с текущими задачами бригады и ее планируемыми инициативами.

„Трехсторонняя бригада является важным инструментом поддержки Украины и подготовки ее военных кадров. Она способствует развитию военного сотрудничества между нашими странами, обеспечению оперативной совместимости и разработке новых инициатив в поддержку Украины. Нам необходимо продолжать развивать потенциал литовско-польско-украинской бригады“, – подчеркнул Г. Науседа.

Штаб бригады в Люблине вместе с президентом также посетил командующий Вооруженными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас.

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