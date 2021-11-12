"Мы обсудили текущую ситуацию, планы готовности, управления силами и сценарии реагирования. Наши военные и другие сотрудники интенсивно работают над решением кризиса нелегальной миграции. Я доверяю их профессионализму и благодарен за их работу", - заявил президент после визита.

В центре президент обсудил тактическую ситуацию, возможные сценарии развития событий, планы боеготовности и межведомственное сотрудничество, сообщила Администрация президента.

Глава страны заявил, что во время кризиса и чрезвычайного положения очень важна слаженная работа всех ведомств. Он полагает, что необходимо быть готовыми к разным сценариям, поэтому такой центр "является очень важным орудием для оперативного планирования, реагирования и управления ответными действиями".

Позже в пятницу Г. Науседа будет председательствовать на заседании Государственный совет по обороне Литвы (ГСО), где будет обсуждаться положение на границе Евросоюза (ЕС) и Беларуси, межведомственное взаимодействие во время кризиса.

В Госсовет по обороне входят президент, премьер-министр, председатель Сейма, министр обороны и главнокомандующий вооруженных сил (ВС).

Несколько месяцев страны ЕС, которые граничат с Беларусью, ощущают напряжение из-за увеличившихся потоков нелегальной миграции. На этой неделе на границе с Польшей скопились тысячи мигрантов, часть которых пыталась штурмовать границу.

Опасаясь похожего сценария, Литва ввела на этой неделе чрезвычайное положение на границе с Беларусью и в лагерях мигрантов.

Потоки нелегальных мигрантов с территории Беларуси в Литву резко выросли летом. В этом году в Литву нелегально попали более 4,2 тыс. мигрантов.

Еще более значительному количеству нелегальных мигрантов не удалось попасть в страну, так как с августа пограничники начали разворачивать их.

Литва и другие страны Запада заявляют, что организованным потоком мигрантов режим Александра Лукашенко мстит за введенные санкции за расправу с оппозицией, и называет это гибридной атакой.