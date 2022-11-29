По его словам, решения консерваторов в отношении Маяускаса свидетельствуют о нехватке демократии в этой политической силе.
"Попытка, что тут особенно скрывать, переехать его катком - неправильное решение. Это говорит об определенной нехватке демократии в партии, так как он может пострадать за свои взгляды", — заявил президент журналистам во вторник в Вильнюсе.
Надзорный комитет Союза отечества - Литовских христианских демократов в понедельник принял решение об исключении Маяускаса из партии за то, что он проигнорировал распоряжение президиума партии поддерживать только согласованные с правительством предложения по бюджету на следующий год.
На прошлой неделе президиум партии обратился к фракции в Сейме с просьбой делегировать нового председателя Комитета по бюджету и финансам.
Науседа, в свою очередь, сказал, что Маяускас "достаточно аргументированно обосновывает" свою точку зрения.
"Эти доводы слышны, я тоже их слышу, и только за то, что он где-то ослушался кого-то, применять к нему все самые суровые наказания, я считаю, неправильно, и в конечном итоге это негативно скажется на самой партии", - сказал президент.
Науседа заявил, что знаком с Маяускасом достаточно давно и не может обвинить его в необъективности или "служении чьим-либо интересам".
В прошлый вторник Маяускас и члены Партии свободы проголосовали за предложение о том, чтобы льготный 9%-ный тариф налога на добавленную стоимость применялся в течение всего 2023 года, а не до июля, как это предлагало правительство.
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