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Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что несправедливо "переехать катком" парламентария Миколаса Маяускаса, которого снимают с поста главы Комитета Сейма по бюджету и финансам и исключают из партии консерваторов.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© ELTA / Andrius Ufartas

По его словам, решения консерваторов в отношении Маяускаса свидетельствуют о нехватке демократии в этой политической силе.

"Попытка, что тут особенно скрывать, переехать его катком - неправильное решение. Это говорит об определенной нехватке демократии в партии, так как он может пострадать за свои взгляды", — заявил президент журналистам во вторник в Вильнюсе.

Надзорный комитет Союза отечества - Литовских христианских демократов в понедельник принял решение об исключении Маяускаса из партии за то, что он проигнорировал распоряжение президиума партии поддерживать только согласованные с правительством предложения по бюджету на следующий год.

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На прошлой неделе президиум партии обратился к фракции в Сейме с просьбой делегировать нового председателя Комитета по бюджету и финансам.

Науседа, в свою очередь, сказал, что Маяускас "достаточно аргументированно обосновывает" свою точку зрения.

"Эти доводы слышны, я тоже их слышу, и только за то, что он где-то ослушался кого-то, применять к нему все самые суровые наказания, я считаю, неправильно, и в конечном итоге это негативно скажется на самой партии", - сказал президент.

Науседа заявил, что знаком с Маяускасом достаточно давно и не может обвинить его в необъективности или "служении чьим-либо интересам".

В прошлый вторник Маяускас и члены Партии свободы проголосовали за предложение о том, чтобы льготный 9%-ный тариф налога на добавленную стоимость применялся в течение всего 2023 года, а не до июля, как это предлагало правительство.

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