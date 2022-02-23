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Украина не останется один на один с агрессией, обещает находящийся в Киеве с визитом президент Литвы Гитанас Науседа.

"Дерзкое поведение России, к сожалению, не удивляет. Восемь лет назад оно началось в Крыму, позже в Донбассе, теперь Россия делает еще один бесстыдный шаг через красную линию", - сказал руководитель Литвы на пресс-конференции в Киеве.

Президент Науседа в среду вместе с польским лидером Анджеем Дудой встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На совместной пресс-конференции после встречи Науседа подчеркнул, что Литва не признает "никаких попыток навредить территориальной целостности Украины, как и никогда не признает незаконную оккупацию Крыма".

Он также подчеркнул, что перед лицом российской агрессии Украина получит всяческую поддержку Литвы и Европы.

"Украина не останется один на один с российской агрессией. Вы можете рассчитывать на всяческую помощь Литвы и всего международного сообщества. Вы ее уже ощущаете. Мы поддержим братский народ. Мы будем поддерживать Украину всеми возможными средствами", - сказал президент Литвы.

Президенты "Люблинского треугольника" - Литвы, Польши и Украины - на встрече подписали декларацию, решительно осуждающую решение России о признании прокремлевских сепаратистских Донецкой и Луганской "народных республик".

Президенты называют в декларации решение России грубым нарушением норм и принципов международного права и утверждают, что Россия сознательно и в одностороннем порядке вышла из Минских соглашений, поэтому на нее ложится вся ответственность за дальнейшее ухудшение ситуации с безопасностью в Украине.

Глава Украины Зеленский на пресс-конференции отметил, что "Литва и Польша являются партнерами, которые поддерживали Украину и на словах, и на деле".

"Мы ценим усилия польских и литовских друзей по укреплению оборонных мощностей наших стран, в поставках оружия, систем Stinger и всю поддержку и помощь, которая распределена по всей Украине и которая нужна нашей армии", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что для Украины особенно важно, что литовские и польские дипломаты остались в Киеве.

"Они продолжают свою дипломатическую миссию, это очень важный знак для украинского общества", - сказал президент Украины.

На пресс-конференции руководитель Литвы также приветствовал санкции, введенные для России Европейским союзом и другими государствами мира.

"Я положительно оцениваю то, что санкции ЕС согласуются с санкциями США, Соединенного Королевства и Канады. Присоединяются и другие государства. Только решительный ответ может остановить дальнейшую эскалацию", - сказал Науседа.

Он также подчеркнул, что НАТО следует "направить четкий сигнал, что политика открытых дверей не будет меняться", а европейская перспектива для Украины должна быть вполне ясной и конкретной.

"Как сегодня мы заявили в своей трехсторонней декларации, украинцы продемонстрировали огромные усилия по реформированию своей страны. Украинцы доказали, что серьезно относятся к своим европейским устремлениям. Пришло время нам, странам ЕС, дать Украине дорогу идти вперед", - отметил Науседа.

Визит руководителей Литвы и Польши в Киев проходит после того, как Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Запад осудил этот шаг Кремля и ввел новые санкции для Москвы.

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