Президент Литвы: помощь Израилю не должна конкурировать с помощью Украине

"На самом деле, некоторые вещи трудно понять и оправдать. Вообще, я должен сказать, что только под давлением со стороны нас и некоторых государств рассмотрение Украины включено в повестку дня. Недопустимо, чтобы у нас были двойные стандарты. И наша помощь Израилю не должна конкурировать с нашей помощью Украине", – заявил Г. Науседа журналистам в Брюсселе.
"Мы должны поддерживать обоих. Ведь наша неспособность обеспечить системы ПВО стоит жизней", – подчеркнул он.
Президент также раскритиковал тот факт, что между принятием решения о поставках оружия или боеприпасов в Украину и поступлением этой помощи в страну часто проходит много времени.
"Мы привыкли пить шампанское и поздравлять друг друга с хорошими решениями. Но, может быть, давайте будем праздновать не принятие решения, а начнем праздновать день поступления боеприпасов в Украину. Потому что между этими датами часто проходит большой промежуток времени", – раскритиковал глава страны.
В воскресенье израильская армия сообщила, что Израиль, США, Великобритания, Франция и другие союзники впервые действовали вместе как "коалиция" для защиты страны от беспрецедентной атаки со стороны Ирана.
Между тем, Украина все настойчивее требует от Запада большей помощи, включая более сложную систему противовоздушной обороны, которая, по ее словам, ей срочно необходима для противодействия разрушительным российским атакам на ее инфраструктуру.