Президент Литвы поговорил с председателем ЕС о необходимости способствовать активности на выборах в Европарламент

В среду глава страны обсудил этот вопрос с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Политики также обсудили по телефону подготовку к заседаниям Европейского совета, которые состоятся в июне, и новый политический цикл Европейского союза (ЕС).

Как сообщает Президентура, Г. Науседа подчеркнул необходимость договориться о начале переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой на заседании Европейского совета, которое пройдет в конце июня.

"Это подходящий момент, который позволит процессу европейской интеграции Украины и Молдовы протекать вовремя и гладко, поэтому необходимо найти консенсус по этому вопросу", - цитируется в сообщении глава страны.