Президент Литвы поговорил с председателем ЕС о необходимости способствовать активности на выборах в Европарламент

В среду глава страны обсудил этот вопрос с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
Политики также обсудили по телефону подготовку к заседаниям Европейского совета, которые состоятся в июне, и новый политический цикл Европейского союза (ЕС).
Как сообщает Президентура, Г. Науседа подчеркнул необходимость договориться о начале переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой на заседании Европейского совета, которое пройдет в конце июня.
"Это подходящий момент, который позволит процессу европейской интеграции Украины и Молдовы протекать вовремя и гладко, поэтому необходимо найти консенсус по этому вопросу", - цитируется в сообщении глава страны.
Президент подчеркнул, что новый политический цикл ЕС должен принести еще больше уверенности и единства. По его словам, необходимо продолжать укреплять оборонную промышленность Сообщества, повышать устойчивость и конкурентоспособность экономики.
Избирательным правом для участия в выборах в Европейский парламент (ЕП), которые пройдут в воскресенье в Литве, обладают 2 386 422 гражданина.
В списки избирателей на избирательных участках Литвы внесено 2 млн 341 тыс. 431 избиратель. В списках избирателей, голосующих в дипломатических представительствах и консульствах Литвы – 44 тыс. 991 избиратель – столько зарегистрировалось для голосования за рубежом.
По сравнению с выборами в ЕП 2019 года, в этом году число избирателей сократилось на 4,2 проц., то есть на 104 тыс. 120 избирателей.
Выборы в Европарламент пройдут в воскресенье, 9 июня.