2024.06.06 09:15

Президент Литвы поговорил с председателем ЕС о необходимости способствовать активности на выборах в Европарламент

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Президент Гитанас Науседа говорит, что необходимо способствовать активности выборов в Европарламент, которые состоятся в воскресенье. По его словам, граждане должны выразить свою волю относительно будущего Европы.

В среду глава страны обсудил этот вопрос с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Политики также обсудили по телефону подготовку к заседаниям Европейского совета, которые состоятся в июне, и новый политический цикл Европейского союза (ЕС).

Как сообщает Президентура, Г. Науседа подчеркнул необходимость договориться о начале переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой на заседании Европейского совета, которое пройдет в конце июня.

"Это подходящий момент, который позволит процессу европейской интеграции Украины и Молдовы протекать вовремя и гладко, поэтому необходимо найти консенсус по этому вопросу", - цитируется в сообщении глава страны.

Президент подчеркнул, что новый политический цикл ЕС должен принести еще больше уверенности и единства. По его словам, необходимо продолжать укреплять оборонную промышленность Сообщества, повышать устойчивость и конкурентоспособность экономики.

Избирательным правом для участия в выборах в Европейский парламент (ЕП), которые пройдут в воскресенье в Литве, обладают 2 386 422 гражданина.

В списки избирателей на избирательных участках Литвы внесено 2 млн 341 тыс. 431 избиратель. В списках избирателей, голосующих в дипломатических представительствах и консульствах Литвы – 44 тыс. 991 избиратель – столько зарегистрировалось для голосования за рубежом.

По сравнению с выборами в ЕП 2019 года, в этом году число избирателей сократилось на 4,2 проц., то есть на 104 тыс. 120 избирателей.
Выборы в Европарламент пройдут в воскресенье, 9 июня.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии