"Неделимость безопасности членов Альянса – один из фундаментальных принципов деятельности НАТО. В Альянсе не может быть различных зон безопасности, где были бы ограничены возможности и учения, необходимые для обеспечения обороны", — отмечает литовский лидер.

В четверг президент Науседа обсудил переговоры между Альянсом и Россией и ситуацию с безопасностью в регионе по телефону с лидером НАТО Столтенбергом.

Согласно сообщению, президент заявил во время беседы с главой НАТО, что переговоры с Россией в различных форматах по снижению напряженности на границе Украины "не должны нарушать основополагающие принципы безопасности в трансатлантическом пространстве".

В сообщении президентской администрации говорится, что глава государства подчеркнул, что "мы должны продолжать адаптационные процессы Альянса, поскольку они являются гарантом надежного сдерживания угроз в Балтийском регионе".

Президент подчеркнул, что конструктивный диалог с Россией может состояться «только на основе взаимности, а не на языке требований и ультиматумов, который неприемлем».

По словам президента, Литва, как и Альянс в целом, "всегда была и будет заинтересована в мирных и прогнозируемых отношениях со всеми своими соседями, которые соблюдают международное право и обязательства и хотят строить диалог на уважении и доверии", - говорится в сообщении.

В среду НАТО провел переговоры с Россией по ситуации на Украине, на границах которой Россия сконцентрировала более 100 тыс. военных.

После переговоров генсек НАТО Столтенберг заявил, что "позиции союзников по НАТО и Росси по этим вопросам очень расходятся".

По словам главы Альянса, 30 членов НАТО не смогли бы согласиться с основными требованиями Москвы о новом порядке безопасности в Европе. Он также подчеркнул, что России не будет позволено наложить вето на право Украины на вступление в Альянс в будущем.

В прошлом месяце Россия выдвинула Западу список требований, в том числе и не принятие новых членов, таких как Украина, Грузия или Финляндия, и ограничить размещение сил на территории стран бывшего советского блока, присоединившихся к НАТО после Холодной войны.

В то же время Запад защищает политику "открытых дверей" НАТО по отношению к потенциальным будущим членам, хотя Москва требует твердых заверений в том, что Альянс не будет продолжать расширяться в направлении ее территории.

Предыдущее заседание Совета Россия-НАТО состоялось в 2019 году. Обе стороны прекратили практическое сотрудничество в 2014 году, когда Москва аннексировала Крымский полуостров Украины.