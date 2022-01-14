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Нельзя проводить в Европе новые красные линии, заявил президент Литвы Гитанас Науседа после беседы с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas, Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, prezidentas Gitanas Nausėda.
NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas, Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, prezidentas Gitanas Nausėda.
© LRPK

"Неделимость безопасности членов Альянса – один из фундаментальных принципов деятельности НАТО. В Альянсе не может быть различных зон безопасности, где были бы ограничены возможности и учения, необходимые для обеспечения обороны", — отмечает литовский лидер.

В четверг президент Науседа обсудил переговоры между Альянсом и Россией и ситуацию с безопасностью в регионе по телефону с лидером НАТО Столтенбергом.

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Согласно сообщению, президент заявил во время беседы с главой НАТО, что переговоры с Россией в различных форматах по снижению напряженности на границе Украины "не должны нарушать основополагающие принципы безопасности в трансатлантическом пространстве".

В сообщении президентской администрации говорится, что глава государства подчеркнул, что "мы должны продолжать адаптационные процессы Альянса, поскольку они являются гарантом надежного сдерживания угроз в Балтийском регионе".

Президент подчеркнул, что конструктивный диалог с Россией может состояться «только на основе взаимности, а не на языке требований и ультиматумов, который неприемлем».

По словам президента, Литва, как и Альянс в целом, "всегда была и будет заинтересована в мирных и прогнозируемых отношениях со всеми своими соседями, которые соблюдают международное право и обязательства и хотят строить диалог на уважении и доверии", - говорится в сообщении.

В среду НАТО провел переговоры с Россией по ситуации на Украине, на границах которой Россия сконцентрировала более 100 тыс. военных.

После переговоров генсек НАТО Столтенберг заявил, что "позиции союзников по НАТО и Росси по этим вопросам очень расходятся".

По словам главы Альянса, 30 членов НАТО не смогли бы согласиться с основными требованиями Москвы о новом порядке безопасности в Европе. Он также подчеркнул, что России не будет позволено наложить вето на право Украины на вступление в Альянс в будущем.

В прошлом месяце Россия выдвинула Западу список требований, в том числе и не принятие новых членов, таких как Украина, Грузия или Финляндия, и ограничить размещение сил на территории стран бывшего советского блока, присоединившихся к НАТО после Холодной войны.

В то же время Запад защищает политику "открытых дверей" НАТО по отношению к потенциальным будущим членам, хотя Москва требует твердых заверений в том, что Альянс не будет продолжать расширяться в направлении ее территории.

Предыдущее заседание Совета Россия-НАТО состоялось в 2019 году. Обе стороны прекратили практическое сотрудничество в 2014 году, когда Москва аннексировала Крымский полуостров Украины.

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