Президент Литвы подтвердил, что не подписал бы закон о партнерстве

"Я бы не подписал, поскольку в нем были почти унифицированы определения брака и партнерства, иными словами, это определение, которое было представлено там, по сути, почти приравнивалось к браку", – заявил президент на годовой пресс-конференции.
Весной Сейм с перевесом в два голоса отклонил проект закона, которым бы вводилось понятие партнерства, нейтрального в отношении пола. Инициаторы обещают усовершенствовать закон и вынести его на рассмотрение парламента осенью.
На пресс-конференции Г. Науседа отметил необходимость создания возможности узаконить однополые отношения, но сейчас он отмечает два противоположных направления, которые следует сблизить, поскольку это "единственный путь к решению" в обществе, разделенном диаметрально противоположными позициями.
"Мы пытаемся общаться с людьми, услышать их мнения и навести мостки между различными общественными группами, поскольку это единственный путь к решению. Мы не раз заявляли, что юридически отрегулируем совместное проживание лиц одного пола и сделаем это достойно, как независимое государство, с учетом собственной ситуации", – добавил президент.
В Литве сейчас не узаконено ни партнерство между мужчиной и женщиной, ни однополое партнерство. Прежние попытки либералов узаконить гражданские партнерские отношения в Сейме не достигали даже стадии первого чтения.
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