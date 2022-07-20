По президента, членство Швеции и Финляндии является важным шагом в укреплении безопасности региона Балтийского моря и восточного фланга НАТО, поэтому Литва последовательно поддерживала стремление своих северных соседей стать членами Альянса.
"Это историческое решение и историческая возможность для НАТО стать еще более сильным и боеспособным Альянсом. Финляндия и Швеция являются членами нашей скандинавской и балтийской семьи. Я рад, что наше сотрудничество в сфере безопасности теперь поднимется на новый уровень", - приведены слова Науседы в распространенном президентским офисом сообщении.
В среду Сейм окончательным голосованием утвердил членство Швеции и Финляндии в НАТО, приняв законы, утвердившие протоколы Североатлантического договора о присоединении Швеции и Финляндии. Для скорейшего принятия решения о присоединении к Альянсу Финляндии и Швеции в середине июля была созвана внеочередная сессия Сейма.
Протоколы о присоединении вступят в силу, когда все государства-члены НАТО уведомят правительство США об их принятии.
Как только это произойдет, генеральный секретарь Североатлантического Альянса направит правительствам Финляндии и Швеции официальные приглашения присоединиться к организации от имени всех членов НАТО.
Финляндия и Швеция станут членами НАТО в тот день, когда они депонируют документы о присоединении правительству США, говорится в пояснительном документе, подготовленном Министерством иностранных дел.
Финляндия и Швеция выразили желание вступить в НАТО после вторжения России в Украину в феврале.
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