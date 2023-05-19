Это Elta подтвердил советник Г. Науседы Ридас Ясюленис.
Поправки в Закон об акцизах внесены, чтобы уменьшить или отменить акцизные льготы, применяемые к ископаемому топливу, а также последовательно повысить тарифы акцизов, применяемые к газойлю, каменному углю, коксу и лигниту.
Также будут установлены и повышены акцизы на торф для отопления.
Целью является – с 2025 г., когда акцизные льготы на ископаемые виды топлива будут сокращены или отменены, включить составляющую CO2 в тарифы акцизов, применяемые к некоторым энергетическим продуктам, которые будут пропорциональны выбросам CO2 от вида топлива, принимая с учетом теплотворной способности.
Составляющую CO2 не планируется применять к нефтяному газу и газообразным углеводородам, разлитым в бытовые газовые баллоны. Также к небутылированному нефтяному газу и газообразным углеводородам, приобретаемым или импортируемым в порядке, установленном центральным налоговым администратором, зарегистрированными пользователями, поставляющими их для бытовых нужд, в том числе лицами, разливающими нефтяной газ в бытовые газовые баллоны, а также поставляющими в групповые установки, через которые они могут поставляться только для бытовых нужд.
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