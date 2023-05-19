aA
Президент Гитанас Науседа подписал принятый в Сейме Законопроект об акцизах, в котором предусматривается повышение акцизов на топливо.
„Circle K“ trims valandoms sumažino kainas
„Circle K“ trims valandoms sumažino kainas
© ELTA / Julius Kalinskas

Это Elta подтвердил советник Г. Науседы Ридас Ясюленис.

Поправки в Закон об акцизах внесены, чтобы уменьшить или отменить акцизные льготы, применяемые к ископаемому топливу, а также последовательно повысить тарифы акцизов, применяемые к газойлю, каменному углю, коксу и лигниту.

Также будут установлены и повышены акцизы на торф для отопления.

Целью является – с 2025 г., когда акцизные льготы на ископаемые виды топлива будут сокращены или отменены, включить составляющую CO2 в тарифы акцизов, применяемые к некоторым энергетическим продуктам, которые будут пропорциональны выбросам CO2 от вида топлива, принимая с учетом теплотворной способности.

Составляющую CO2 не планируется применять к нефтяному газу и газообразным углеводородам, разлитым в бытовые газовые баллоны. Также к небутылированному нефтяному газу и газообразным углеводородам, приобретаемым или импортируемым в порядке, установленном центральным налоговым администратором, зарегистрированными пользователями, поставляющими их для бытовых нужд, в том числе лицами, разливающими нефтяной газ в бытовые газовые баллоны, а также поставляющими в групповые установки, через которые они могут поставляться только для бытовых нужд.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Водитель отреагировал на решение поднять цену на топливо: а куда делись деньги с налога на загрязнение

Сейм утвердил повышение акцизов и отмену льгот....

Цены на энергоресурсы в Литве постепенно приближаются к многолетнему среднему показателю

По данным Литовского агентства энергетики (ЛАЭ), цены на...

TOP новостей

Вильнюсцы – о начинающемся кризисе: одни уже живут от зарплаты до зарплаты, другие лишились работы

На прошлой неделе поступила информация о том, что в...

Эфир Delfi: итоги недели с этноконфликтологом Имантасом Мелянасом

Как меняются угрозы национальной безопасности Литвы со...

Министр иностранных дел: будем решать вопрос отставки правительства и досрочных выборов

Система нуждается в перезагрузке, сказал лидер...

Правительство Литвы на грани краха: комментарии политологов

Заявления министра иностранных дел Литвы и лидера...

Водители предупреждают планирующих ехать в Каунас: на дороге огромный затор

В пятницу после обеда водители сообщили, что на...