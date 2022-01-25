"Сейм взялся за инициативу найти сложное равновесие двух конституционных ценностей - сохранения самобытности государственного языка и прав человека, таких, как право человека на уважение к частной и семейной жизни, право на свободное передвижение, право лица, относящегося к национальному меньшинству, писать свои имя и фамилию более приемлемым, оговоренным законом, способом", - приведены в сообщении президентского ведомства слова главы государства.
"Я надеюсь, что при принятии правовых актов о проведении в жизнь этого закона будут обеспечены конституционный статус государственного языка и надлежащее уважение к системе и самобытности литовского языка", - сказал он.
Закон о написании имени и фамилии лица Сейм принял 18 января, он вступит в силу 1 мая.
Закон закрепляет, что имя и фамилия гражданина Литвы в удостоверяющих личность документах могут записываться буквами латинского алфавита без диакритических знаков, если он выбирает нелитовскую фамилию супруга.
Это означает, что закон разрешит использовать в литовских паспортах буквы x, w и q.
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