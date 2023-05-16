Средства, полученные от временного взноса солидарности, будут использовать для финансирования проектов приспособления и/или создания транспортной инфраструктуры военной мобильности и двойного назначения (гражданского и военного), а также военной инфраструктуры, необходимой для обеспечения поддержки принимающей страны.

"Мы живем в сложной геополитической ситуации. Одним из последствий войны России против Украины является инфляционный кризис, на который центральные банки отреагировали повышением базовых процентных ставок. Банки страны в настоящее время получают нетипично высокий чистый процентный доход. Именно сейчас взнос солидарности, временно применяемый к части чистого процентного дохода, укрепит обороноспособность страны. Быстрая реализация инфраструктурных проектов также поможет Литве быстрее преодолеть рецессию", - сказал Г. Науседа.

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Инициаторы закона утверждают, что в силу исключительных обстоятельств, обусловленных изменившейся геополитической ситуацией после того, как 24 февраля 2022 г. Российская Федерация начала войну в Украине, для ускорения развертывания оборонных сил союзников по НАТО в Литве, необходимость финансирования адаптации и/или создания военной мобильности и транспортной инфраструктуры двойного назначения (гражданского и военного назначения), а также военной инфраструктуры, необходимой для обеспечения поддержки принимающей страны, значительно возросла.

Прогнозируется, что после реализации законов по вероятному сценарию в госбюджет в 2023 году поступит около 130 млн евро, в 2024 году – около 230 млн евро, а в 2025 году – около 50 млн евро.

Временный взнос солидарности будет применяться ко всем кредитным организациям, за исключением 400 млн евро, т. е. 1 проц. от порога всех вкладов резидентов, однако к базе применяется коэффициент, отражающий долю деятельности каждого кредитного учреждения в Литве. Таким образом принимается во внимание, что данная нетипичная ситуация сформировалась в основном из-за несовершенства экономических процессов, деятельности и рынка в Литве, а не из-за бизнес-решений финансовых учреждений.