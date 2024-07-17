Президент Литвы подписал закон о создании армейской дивизии

По словам главы страны, создание пехотной дивизии является одной из важнейших целей оборонной политики страны. По его словам, поставленная цель выхода дивизии на полную боевую готовность к 2030 году не должна оттесняться другими приоритетами системы национальной обороны.
Подписанный Г. Науседа закон не только установил принципиальную численность личного состава и резервов Литовской армии, но и увеличил на две тысячи максимальное количество солдат обязательной начальной военной службы и количество солдат резервной службы.
При этом, поскольку президент отметил важность введения всеобщей воинской обязанности, подписанный в среду закон согласовал изменения в законе о воинской обязанности с новыми положениями закона о призыве на обязательную начальную военную службу.
В мае прошлого года Государственный совет обороны (ГСО) одобрил предложение Министерства обороны о формировании в Литве воинской части размером с дивизию. Дивизию, основу которой составят литовские бригады „Железный волк“, „Жемайтия“ и „Аукштайтия“, планируется сформировать к 2030 году.
В январе этого года ГСО также принял решение закупить немецкие Leopard для тяжелого подразделения новой формируемой дивизии – танкового батальона.