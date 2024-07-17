2024.07.17 15:44

Президент Литвы подписал закон о создании армейской дивизии

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа

В среду президент Гитанас Науседа подписал Закон о создании в Литве армейской дивизии, сообщила администрация президента.

По словам главы страны, создание пехотной дивизии является одной из важнейших целей оборонной политики страны. По его словам, поставленная цель выхода дивизии на полную боевую готовность к 2030 году не должна оттесняться другими приоритетами системы национальной обороны.

Подписанный Г. Науседа закон не только установил принципиальную численность личного состава и резервов Литовской армии, но и увеличил на две тысячи максимальное количество солдат обязательной начальной военной службы и количество солдат резервной службы.

При этом, поскольку президент отметил важность введения всеобщей воинской обязанности, подписанный в среду закон согласовал изменения в законе о воинской обязанности с новыми положениями закона о призыве на обязательную начальную военную службу.

В мае прошлого года Государственный совет обороны (ГСО) одобрил предложение Министерства обороны о формировании в Литве воинской части размером с дивизию. Дивизию, основу которой составят литовские бригады „Железный волк“, „Жемайтия“ и „Аукштайтия“, планируется сформировать к 2030 году.

В январе этого года ГСО также принял решение закупить немецкие Leopard для тяжелого подразделения новой формируемой дивизии – танкового батальона.

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