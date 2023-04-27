Президент Литвы подписал закон о политике разворота мигрантов

Эту новость агентству ELTA подтвердил советник главы государства Ридас Ясюленис.

Закон, инициированный Министерством внутренних дел (МВД), дает Службе охраны государственной границы (СОГГ) правовую основу для разворота иностранцев, незаконно пересекающих границу в период действия экстремальной ситуации и чрезвычайного положения. Также предусматривается возможность временного ограничения передвижения иностранцев через определенные пограничные пункты пропуска. Однако такие лица смогут ходатайствовать о предоставлении убежища вне зависимости от того, законно они попали в страну или нет. Тем не менее должностные лица смогут задержать просителя убежища, незаконно пересекшего границу.

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После бурных обсуждений в парламенте и возникших разногласий даже среди правящих комитеты Сейма пришли к компромиссу и предусмотрели, что СОГГ может разворачивать иностранцев только на приграничном участке – на расстоянии до пяти километров от государственной границы.

Несмотря на то, что данная законодательная инициатива подвергается критике со стороны правозащитников, в МВД утверждают, что изменения отвечают текущей ситуации, обеспечивают национальную безопасность страны и ужесточают охрану государственной границы.

Кроме того, в законе предусмотрены исключения для уязвимых иностранцев, спасающихся от войны, преследований или стремящихся попасть в страну в гуманитарных целях – такие лица будут пропускаться в Литву.

После подписания закона главой государства, упомянутая политика разворота вступит в силу 3 мая.