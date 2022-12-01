По словам главы государства, бюджет следующего года сбалансирован с точки зрения увеличения доходов населения, помощи бизнесу и фискальной устойчивости.

"В следующем году государство обеспечит обществу большую финансовую стабильность", - отметил Науседа в пресс-релизе.

Президент подчеркнул, что в следующем году будет повышена заработная плата учителей, преподавателей, ученых, работников культуры и искусства, социальных работников, государственных служащих, сотрудников внутренних служб, врачей, ординаторов и других, четвертый год подряд будут индексироваться пенсии, предусмотрена частичная компенсация роста цен на газ и электроэнергию жителям и предприятиям.

По мнению Науседы, перед Министерством обороны стоит особо важная задача по реализации инфраструктурных проектов для приема немецкой бригады.

"В сложившейся геополитической обстановке и с целью скорейшего регулярного наличия в стране боевой бригады союзных сил НАТО было крайне важно предусмотреть возможность заимствования средств от имени государства на проекты военной инфраструктуры при общей сумме финансирование обороны в 3% ВВП. Это то, что предусмотрено в бюджете, в соответствии с целями по дефициту", - сказал глава страны.

В 2023 году дефицит государственного сектора достигнет 4,9% внутреннего валового продукта (ВВП), но в бюджете предусмотрена возможность дополнительного выделения до 3% ВВП на оборонное финансирование с возможностью заимствования, если общий дефицит бюджета не превышает запланированного уровня в течение года.

Долг государственного сектора должен составить 43% ВВП на конец 2023 года, что почти на два пункта меньше запланированного на этот год долга (44,8%).

В результате льгот НДС доходы бюджета сокращаются на 60 млн евро сравнению с первичным проектом, до 15,544 млрд евро, а расходы остаются прежними – 18,629 млрд евро.

Необлагаемая налогом сумма дохода увеличится почти на 16% со следующего года, то есть с 540 до 625 евро, минимальная заработная плата увеличится до 840 евро, пенсии увеличатся до 542-575 евро в зависимости от стажа, а базовый размер зарплата чиновников повысится до 186 евро.

Всего на компенсацию цен на электроэнергию и газ для жителей и предприятий, инвестиции в возобновляемую энергетику предусмотрено 1,848 млрд евро, на увеличение доходов населения – еще 1,58 млрд евро, на национальную безопасность - почти 305 млн евро.