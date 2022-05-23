Президент Литвы подписал уточненный бюджет, но критикует темпы принятия антиинфляционных мер

"Жители платят налоги, чтобы в хорошие времена внести свой вклад в увеличение бюджета и улучшение государственных услуг, а в трудные периоды получить своевременную государственную помощь. Прошло почти четыре месяца с тех пор, как я предложил Сейму и правительству увеличить не облагающийся налогом доход, помочь пенсионерам страны и малообеспеченным. Мы переживаем самый большой ценовой шок с 1996 года, поэтому я критически отношусь к темпам принятия мер, но позитивно то, что сегодня у нас наконец есть первый солидный пакет мер по смягчению инфляции в этом году", - сказал он для распространенного в субботу сообщения президентского офиса.

В пересмотренном бюджете повышены пенсии, не облагающийся налогом доход, предусмотрена компенсация населению за рост цен на электроэнергию и газ.

Всего на смягчение последствий инфляции выделено 973 млн евро, также предусмотрены деньги на прием украинских беженцев, железнодорожную инфраструктуру.

"Было бы ошибкой уснуть после промежуточных решений по уточненному бюджету. Нам нужно немедленно рассмотреть и обсудить, как мы можем помочь людям с применением устойчивых, долгосрочных решений, которые сократят их расходы на энергоносители и компенсируют рост цен на продукты питания после 2022 года. Больше нет времени откладывать реформы, которые были начаты и остановлены", - сказал президент.

Он подчеркнул, что мониторинг динамики роста цен на продовольствие и своевременное реагирование должны стать постоянным процессом для властей в этом и следующем году.