Президент Литвы подписал указы о назначении новых министров

Как сообщили в Офисе президента, глава государства подписал указы о назначении Р. Моркунайте-Микуленене министром образования, науки и спорта, а Витаутаса Шилинскаса – министром социальной защиты и труда.

В прошлую пятницу глава правительства Ингрида Шимоните представила президенту кандидатуры новых министров – она ​​предложила назначить старосту фракции консерваторов в Сейме Радвиле Моркунайте-Микуленене министром образования, науки и спорта, а на пост главы Министерства социальной защиты и труда был предложен нынешний заместитель министра Витаутас Шилинскас.