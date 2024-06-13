Президент Литвы подписал указ об отставке Навицкене с должности министра социальной защиты

Как сообщили в Офисе президента, глава государства поручил министру финансов Гинтаре Скайсте с 14 июня приступить к временному исполнению обязанностей министра социальной защиты и труда и министра образования, науки и спорта до назначения новых министров на эти должности.
В четверг утром премьер-министр Ингрида Шимоните сообщила, что подписала заявление М. Навицкене об отставке с занимаемой должности.
Со своей стороны, глава государства, после встречи с премьер-министром, заверил, что, получив официальное представление об отставке министра, немедленно его подпишет.
Компания Foxpay и ее бывший член правления, супруг М. Навицкене Миндаугас Навицкас оказались в центре внимания после того, как стало известно, что Центробанк Литвы проводит проверку вышеупомянутой финтех-компании. В свою очередь, генеральный прокурор Нида Грунскене поручила Службе специальных расследований (ССР) провести проверку фактических обстоятельств по вопросам деятельности компании, поднятым в публичном поле.
Foxpay также стала объектом расследования правительственной Координационной комиссии по защите объектов, критически важных для национальной безопасности. В среду стало известно, что последняя не разрешила владелице Foxpay Еве Тринкунайте приобрести компанию LITLAB, основным акционером которой является супруг министра М. Навицкас. Сообщается, что еще в процессе рассмотрения будущей сделки владелица Foxpay изменила планы и передумала, однако комиссия проверила компанию по собственной инициативе и установила, что инвестор не соответствует требованиям закона о защите объектов государственного значения.
В среду портал 15min.lt сообщил, что в прошлом году министр летала в Дубай на частном самолете вместе с Е. Тринкунайте и ее партнером В. Германасом.