Президент Литвы подписал указ о формировании правительства

После встреч глава государства сказал, что надеется, что, став министром, А. Печкаускас примет дополнительные меры по сокращению очередей к специалистам здравоохранения, будет уделять больше внимания реформе здравоохранения в муниципалитетах.

Перед подписанием указа президент встретился с кандидатами в министры Казисом Старкявичюсом и Ауримасом Печкаускасом. Глава страны подчеркнул, что, хотя до окончания срока полномочий правительства осталось не так уж много времени, важную работу еще можно проделать.

Как указывает Офис президента, согласно указу, подписанному президентом, меняются два министра – здравоохранения и сельского хозяйства. Остальные 12 министров, занимавшие пост до отставки правительства, продолжат свою работу.

„Люди в регионах должны реально чувствовать, что медицинские центры предоставляют более качественные услуги, доступность медицинских услуг в них улучшается, их качество растет“, - в сообщении Группы по вопросам коммуникации офиса президента цитируется президент.

Глава страны отметил необходимость усиления контроля за использованием средств здравоохранения, обозначил необходимость принятия решений относительно сложной ситуации с лечением детей и молодежи с зависимостью от наркотических и других психоактивных веществ в регионах. Президент подчеркнул приоритет здоровья детей и молодежи в целом, а также необходимость получения услуг по укреплению здоровья для пожилых людей.