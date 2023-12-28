Президент Литвы подписал поправки – необлагаемый налогом размер дохода увеличится на 20%

 
МЗП "на руки" увеличится на 75,2 евро
ELTA
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Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

Глава государства Гитанас Науседа подписал принятые Сеймом поправки к Закону о подоходном налоге с населения, которые увеличивают в следующем году необлагаемый налогом размер дохода (ННРД) на 20% – до 747 евро, в четверг сообщил Офис президента.

"Если в 2019 году соотношение необлагаемого размера доходов к минимальной заработной плате составляло всего 54%, то в 2024 г. необлагаемые доходы достигнут уже 81% от минимальной заработной платы. Это де-факто значительный прогресс, который должен сохраниться в будущем", – цитируется Г. Науседа в пресс-релизе.

В результате изменений в МЗП и ННРД ежемесячный доход тех, кто получает минимальную ежемесячную заработную плату (МЗП), "на руки" увеличится на 75,2 евро, или на 902,4 евро в год.

Президент также подписал поправки к закону "О пенсиях по социальному страхованию", унифицирующие условия для всех пенсионеров по установлению инвалидности, а также для лиц с тяжелой инвалидностью по получению пенсии по старости.

По мнению Офиса президента, изменения коснутся лиц, достигших пенсионного возраста, с наиболее тяжелой инвалидностью, потерявших 70 и более процентов трудоспособности. Этой группе пенсионеров будет выплачиваться повышенная пенсия по старости для лица с инвалидностью независимо от того, когда инвалидность была приобретена – до или после достижения пенсионного возраста.

Пенсия по старости для инвалида, потерявшего 70 и более процентов трудоспособности, размер получаемой пенсии по старости будет рассчитываться путем умножения ее на множитель, который закон связывает с соответствующим уровнем утраченной трудоспособности.

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