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Президент Литвы Гитанас Науседа еще раскритиковал правительство за медленные темпы вакцинации. По его словам, плохие показатели - результат того, что "первую половину лета проспали". Кроме того, президент подозревает, что замедление темпа могло быть инициировано намеренно, чтобы не достигли поставленную им цель - вакцинацию 70% жителей страны до середины лета.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Но есть, как есть, и что касается вакцинации, надо напомнить, что мы практически прошляпили, проспали первую половину лета, когда, я не знаю, из каких соображений, искусственно замедлили темпы вакцинации. Может быть, для того, чтобы не достигнуть поставленной президентом цели - привить 70% до середины июля. А потом, когда увидели, что накопились большие запасы вакцины, и что начнется критика со стороны общества, тогда стали делать все возможное", – сказал журналистам президент, который находится с визитом в Брюсселе.

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Он также сказал, что подписал закон о выплате 100 евро привившимся от коронавируса жителям старше 75 лет.

"Я подписал закон о выплате 100 евро, хотя в нем есть некоторые аспекты, которые с моральной и с другой стороны можно оспорить и критиковать. Я думаю, сегодня нам надо говорить не только о запугивании как способе заставить людей прививаться, но и о поощрениях этого процесса" – заметил Науседа.

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