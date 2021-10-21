"Но есть, как есть, и что касается вакцинации, надо напомнить, что мы практически прошляпили, проспали первую половину лета, когда, я не знаю, из каких соображений, искусственно замедлили темпы вакцинации. Может быть, для того, чтобы не достигнуть поставленной президентом цели - привить 70% до середины июля. А потом, когда увидели, что накопились большие запасы вакцины, и что начнется критика со стороны общества, тогда стали делать все возможное", – сказал журналистам президент, который находится с визитом в Брюсселе.
Он также сказал, что подписал закон о выплате 100 евро привившимся от коронавируса жителям старше 75 лет.
"Я подписал закон о выплате 100 евро, хотя в нем есть некоторые аспекты, которые с моральной и с другой стороны можно оспорить и критиковать. Я думаю, сегодня нам надо говорить не только о запугивании как способе заставить людей прививаться, но и о поощрениях этого процесса" – заметил Науседа.
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