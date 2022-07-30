Президент участвовал в традиционной церемонии спускания венков в память о погибших в море. Венки спускали на воду с палубы военного корабля "Йотвингис". Память о погибших почтили минутой молчания.
Это ежегодная церемония, одна из самых старых и красивых традиций "Праздника моря". Во время церемонии вспоминают погибших в море и тех, кто отдал свою жизнь ради прославления Литвы, закладывая основание для создания морской державы и создавая историю морского дела в Литве.
Глава страны с супругой наблюдали за церемонией встречи военных кораблей на море, посвященной 30-летию ВМС Литвы.
Президент 30 июля также общался с клайпедчанами и гостями города, посетил исторический парусник "Меридиан".
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