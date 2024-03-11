Президент Литвы: почему на 34 году независимости мы теряем время, гадая, будет ли совершено нападение?

"Почему сегодня, на 34 году независимости мы тратим время, гадая будет ли совершено нападение и запугиваем себя? Почему позволяем публично сомневаться в наших союзниках, которые не раз обещали бороться вместе с нами? Почему мы позволяем страху брать верх?" – сказал Науседа на церемонии поднятия флагов стран Балтии на площади Независимости.

"Это не свобода. Свобода не является постоянным, назойливым поиском внешних гарантий. Свобода значит идти и делать то, что надо", – сказал президент.

"Свобода – самим платить за свою безопасность. Свобода – риск, без которого жизнь не стоит жизни. Тот день 11 марта, единственный и неповторимый, мы тогда были уникально, не сомневаясь ни в чем, свободны. И это у нас никогда никто не отнимет", – сказал президент.