Президент Литвы: почему на 34 году независимости мы теряем время, гадая, будет ли совершено нападение?

"Почему сегодня, на 34 году независимости мы тратим время, гадая будет ли совершено нападение и запугиваем себя? Почему позволяем публично сомневаться в наших союзниках, которые не раз обещали бороться вместе с нами? Почему мы позволяем страху брать верх?" – сказал Науседа на церемонии поднятия флагов стран Балтии на площади Независимости.
"Это не свобода. Свобода не является постоянным, назойливым поиском внешних гарантий. Свобода значит идти и делать то, что надо", – сказал президент.
"Свобода – самим платить за свою безопасность. Свобода – риск, без которого жизнь не стоит жизни. Тот день 11 марта, единственный и неповторимый, мы тогда были уникально, не сомневаясь ни в чем, свободны. И это у нас никогда никто не отнимет", – сказал президент.
"Была бы у нас возможность встретиться на этой площади, если бы члены Верховного совета-Восстановительного сейма впустую тратили время в поисках самого безопасного пути? Смирилась бы тогда собравшаяся здесь масса патриотов Литвы с таким исходом заседания?" – вопрошал Науседа.
"И выдержали бы мы испытания 13 января, кровавые нападения на таможню, постоянные запугивания и террор, если бы наш разум и волю омрачал страх? Осмелились бы мы рваться обратно на Запад, добиваясь членства в ЕС и НАТО, если бы все наше внимание было приковано к возможному недовольству России? Нет, нет и еще раз нет", – сказал он.
Литва 11 марта 2024 года празднует 34-ю годовщину Восстановления независимости. 11 марта 1990 г. Верховный совет-Восстановительный Сейм принял "Акт о восстановлении независимости".