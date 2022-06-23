Президент Литвы по телефону говорил с Зеленским

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Президент Литвы Гитанас Науседа, прибыв в Брюссель, по телефону связался с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Gitanas Nausėda ir Volodymyras Zelenskis
Gitanas Nausėda ir Volodymyras Zelenskis
© DELFI / Domantas Pipas

Накануне Саммита Совета ЕС главы Литвы и Украины обсудили вопрос предоставления Украине статуса кандидата в Евросоюз.

Науседа заверил президента Украины в том, что во время дискуссии он активно поддержит Украину в стремлении получить этот статус и призовет лидеров ЕС принять положительное решение. Президенты также обсудили военную помощь, которую Литва оказывает Украине, говорили о потребностях в дополнительной помощи.

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"Литва твердо поддерживает Украину и будет продолжать оказывать любую необходимую помощь, пока в ней будет необходимость. Мы вместе с Украиной до победы", – сказал глава Литвы.

Президенты также обсудили способы решения кризиса с зерном, возможные новые пути его вывоза через территорию ЕС.

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