Президент Литвы по телефону говорил с Зеленским

Накануне Саммита Совета ЕС главы Литвы и Украины обсудили вопрос предоставления Украине статуса кандидата в Евросоюз.

Науседа заверил президента Украины в том, что во время дискуссии он активно поддержит Украину в стремлении получить этот статус и призовет лидеров ЕС принять положительное решение. Президенты также обсудили военную помощь, которую Литва оказывает Украине, говорили о потребностях в дополнительной помощи.

"Литва твердо поддерживает Украину и будет продолжать оказывать любую необходимую помощь, пока в ней будет необходимость. Мы вместе с Украиной до победы", – сказал глава Литвы.

Президенты также обсудили способы решения кризиса с зерном, возможные новые пути его вывоза через территорию ЕС.