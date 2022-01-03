По мнению главы страны, такое расследование ответит и на вопрос, не должны ли из-за этого уйти в отставку и некоторое министры, а не только глава госкомпании "Литовские железные дороги" Мантас Бартушка.

"Полагаю, что еще лучше ответит на этот вопрос создание комиссии по расследованию, так как информации много, она противоречива, и часто даже создается определенный туман вокруг этой информацией", - сказал Г. Науседа в пятницу телеканалу LNK.

"Думаю, что, если нам нечего скрывать, было бы очень полезно сформировать такую комиссию, и еще лучше осветить эти темные углы в этой истории, конца которой еще, увы, не видно, несмотря на то, что определенные политические шаги уже были сделаны до этого момента", - добавил он.

Создать специальную временную комиссию по расследованию обстоятельство транзита удобрений "Беларуськалия" через Литву в декабре пыталась оппозиция Сейма, однако эта инициатива дважды была отклонена правящей коалицией.

Ситуацию с удобрениями, которые идут через Литву несмотря на вступившие в силу 8 декабря санкции, глава страны назвал предательством основанной на ценностях внешней политики.

"Что здесь плохого? Плохо то, что США как государство на другой стороне Атлантического океана берет на себя ответственность, политическое лидерство в принятии определенных решений, которые поддерживают санкционный пакет Евросоюза, и старается эти санкции реализовать также в отношении белорусского режима. Цель этих санкций (...) - дать режиму понять, что есть определенные границы и что за свои действия они обязаны нести ответственность и платить определенную цену. Поэтому Литва, прямая жертва или адресат дестабилизации в регионе, должна быть заинтересована, чтобы санкционный механизм, как из США, так и из ЕС, действовал", - отметил Г. Науседа.

Он также добавил, что Литва пытается притвориться, что нас это как бы не затрагивает, мы можем потихоньку продолжать свою деятельность. Он также считает, что таким образом Литва предает ценностные аспекты своей внешней политики.

Президент сообщил, что встречался с министрами транспорта и иностранных дел и хотел услышать о конкретных планах по выполнению санкций США.

Советники президента сообщили, что Г. Науседа от министра иностранных дел "услышал ясное обязательство до 31 января разрешить данную критическую ситуацию так, чтобы она не наносила репутационного ущерба Литве".

Транзит удобрений "Беларуськалия" через Литву продолжается несмотря на вступившие в силу 8 декабря санкции США в отношении данной компании. "Беларуськалий" перевел компании "Литовские железные дороги" аванс на несколько месяцев вперед.

Правительственная комиссия, проверяющая договоры стратегических предприятий, решила, что договор "Литовских железных дорог" с компанией "Беларуськалий" создает угрозу нацбезопасности страны. Окончательное решение должно принять правительство - это оно должно сделать за 15 дней. Решение ожидается в начале января.