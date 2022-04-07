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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что пандемия коронавируса и война в Украине продемонстрировали большую потребность в структурных реформах. Об этом он говорил в четверг с госконтролером Миндаугасом Мацияускасом.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

«Экономика Литвы хорошо перенесла кризис, связанный с пандемией COVID-19, но в то же время пандемия продемонстрировала еще большую потребность в структурных реформах. Война в Украине только еще больше подчеркнула необходимость проведения реформ для повышения устойчивости Литвы», — отметил Науседа в пресс-релизе президентской администрации.

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Он выразил надежду на строгую и активную реализацию Плана экономического восстановления и повышения устойчивости Литвы и на мониторинг других текущих реформ в стране.

«Особый акцент я бы сделал на тех реформах, которые снижают социальную изоляцию и неравенство и создают благополучие для нашего народа: налогообложение, здравоохранение, образование, социальное обеспечение», — сказал президент.

Во время встречи с Мацияускасом обсуждались вопросы экономического развития страны, рекомендации Госконтроля в области здравоохранения, образования и фискальной политики, а также необходимость структурных реформ в Литве.

Государственный контролер представил главе государства основные результаты деятельности Государственного контроля в 2021 году, приоритеты деятельности и запланированные работы на этот год, системный анализ основных секторов и рисков.

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