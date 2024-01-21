Президент Литвы: память о восстании 1863–1864 годов укрепляет нашу способность противостоять имперским проявлениям

"Пусть недавно открытый в Калининграде памятник Михаилу Муравьеву-вешателю — копия статуи, стоявшей когда-то в оккупированном Вильнюсе, — станет предупредительным сигналом для всех нас. Это лишь еще раз показывает, какой цинизм и желание повторить преступления прошлого царят по соседству с нами. Сегодня у нас нет права на ошибку. Мы не имеем права быть слабыми, напрасно колебаться, отказываться от проверенной временем общности", - заявил Г.Науседа на церемонии памяти руководителей и участников восстания.