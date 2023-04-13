Президент Литвы ответил на вопросы о досье КГБ: уверяет, что ему нечего скрывать

Новые вопросы, касающиеся Г. Науседы, выдвинул общественный деятель Андрюс Тапинас. Он написал, что в Особом архиве Литвы нашел досье КГБ на президента. Основатель "Laisvės TV" размышлял, что досье Г. Науседы, вероятно, связано с его стажировкой в ​​Германии.

В ответ на возникшие вопросы, Г. Науседа на своей страничке в соцсети поделился фотографиями архивного документа и заявил, что по поводу учебы в Германии он связывался только с представителями образовательного сообщества страны и представителями Мангеймского университета.

"Сегодня ко мне обратились с новыми вопросами – о стажировке в Германии (как будто все об этом узнали только вчера) (...). Я отвечу. Потому что мне нечего скрывать", — подчеркнул глава государства.

"В Германии, в Мангеймском университете я учился в 1990-1992 годах. По вопросам стажировки я общался только с работниками Министерства образования Литвы и представителями Мангеймского университета. С сотрудниками КГБ ни по поводу стажировки в Германии, ни по каким-либо другим вопросам я не общался", — заявил президент.

Он подчеркнул, что "громкое" досье, которое становится "основанием для новых инсинуаций", в архиве доступно всем, и в нем содержится пара анкетных листов от 15 января 1990 г. с официальными визами для обучения в Германии.

"Анкета заполнялась без моего участия – запрос прислало Минобразования, что и написано на листе. Я думаю, что любой может пойти и проверить это. Если кто-то не хочет утруждаться – публикую эти листы здесь. Читайте, изучайте. Еще раз повторяю — мне нечего скрывать", — повторил президент.

Глава государства также затронул и заданные ему вопросы касательно службы в Советской армии.

"Заодно отвечу и на вопросы о службе в Советской армии. Я, конечно, состоял на воинском учете, как и вся молодежь того времени. В армии не служил, так как в детстве, катаясь на велосипеде, получил тяжелую травму внутренних органов (о чем, кстати, писали) и был признан не годным к военной службе", – написал лидер страны.

ELTA напоминает, что в четверг общественный деятель А. Тапинас на своей страничке в Facebook сообщил о том, что в Особом архиве хранится досье КГБ на президента страны Г. Науседу.