План звучал так:

повторное проведение выборов в аннексированных регионах под наблюдением ООН (Россия уходит, если такой будет воля людей);



Крым формально становится частью России (Маск считает, что "так было с 1783 года до "ошибки Хрущева");



обеспечиваются поставки воды в Крым;



Украина остается нейтральным государством.

Позже Маск в комментариях написал, что "люди, живущие в Крыму и Донбассе должны сами решать, в какой стране они хотят жить — России или Украине".

Гитанас Науседа на это замечание отреагировал шуткой: "Уважаемый Илон Маск, когда кто-то пытается украсть колеса вашей Tesla, это не делает его законным владельцем всего автомобиля или колес. Даже если эти люди утверждают, что и автомобиль и колеса проголосовали за это. Без обид".

Dear @elonmusk, when someone tries to steal the wheels of your Tesla, it doesn't make them legal owner of the car or of the wheels. Even though they claim both voted in favor of it. Just saying. https://t.co/0eEjCydqu1