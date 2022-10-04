План звучал так:

повторное проведение выборов в аннексированных регионах под наблюдением ООН (Россия уходит, если такой будет воля людей);



Крым формально становится частью России (Маск считает, что "так было с 1783 года до "ошибки Хрущева");



обеспечиваются поставки воды в Крым;



Украина остается нейтральным государством.

Позже Маск в комментариях написал, что "люди, живущие в Крыму и Донбассе должны сами решать, в какой стране они хотят жить — России или Украине".

Гитанас Науседа на это замечание отреагировал шуткой: "Уважаемый Илон Маск, когда кто-то пытается украсть колеса вашей Tesla, это не делает его законным владельцем всего автомобиля или колес. Даже если эти люди утверждают, что и автомобиль и колеса проголосовали за это. Без обид".