Президент Литвы ответил на критику неправительственных организаций в адрес Кащюнаса: у меня тоже есть к ним вопрос

Однако глава страны недоумевает, почему высказанные сейчас сомнения в пригодности Л. Кащюнаса возглавить министерство не были слышны тогда, когда консерватора назначали председателем парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО).

"Мы живем в демократическом обществе, и общественные, неправительственные организации всегда могут высказать свое мнение – я бы даже призвал их к этому", - заявил Г. Науседа журналистам в Брюсселе перед началом заседания Европейского совета.

"У меня есть к ним вопрос – считают ли они, что присутствие человека на посту председателя Комитета по национальной безопасности и обороне не могло вызвать подобные проблемы, если эти аргументы действительно веские? Это также очень влиятельная фигура, но на момент его назначения (в качестве главы комитета) я не слышал подобных сомнений или жалоб", - отметил он.