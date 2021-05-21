"Причина простая. Диана пока не может привиться, семейный врач посоветовал повременить с этим. Причину я указать не могу, это касается личной жизни и зажиты данных о здоровье. Как только семейный врач скажет, что можно прививаться, Диана сразу же это сделает. Она доверяет всем вакцинам и готова привиться", - сказал Науседа.
"Мне очень жаль, что молодой политик Габриэлюс Ландсбергис пошел по такому низкому, неприличному пути, и обвиняет людей, до конца не вникая в ситуацию и не пытаясь вникнуть. Человек еще достаточно молодой, хотелось бы пожелать ему сделать определенные выводы и понять, что политика - это не только интриганство, игры, кто сильнее, написания кляуз.
Это нечто большее, ведь все это придется оставить после себя. А когда повернешься назад, и увидишь все эти вещи, очень разочаруешься. Если такое случится, то, знаете, это уже не политика, это слово, которое начинается на П и заканчивается на A, только длиннее", - сказал Науседа.
После этих слов президента Ландсбергис сказал, что он не хотел обидеть супругу президента.
"Извините, если мои слова оскорбили госпожу Науседене. Я этого не хотел, только ответил на заданный мне во время длинного интервью вопрос. Меня очень заботят люди, которые не хотят прививаться", – писал в фейсбуке Ландсбергис.
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