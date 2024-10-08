Президент Литвы отстоял очередь, чтобы проголосовать на досрочных выборах в Сейм

„Я голосовал за то, чтобы институты власти работали вместе, а не друг против друга, чтобы решались не проблемы, созданные самими политическими силами, а проблемы народа Литвы. Я голосовал за то, чтобы было меньше высокомерия, меньше взаимного противостояния, а иногда и слишком много ребячества, которое существует в нашей политике в последние годы“, - сказал Г. Науседа журналистам во вторник на Лукишкской площади.
На вопрос, означает ли это, что он не голосовал за консерваторов, президент ответил с улыбкой.
„А почему вы решили, что именно этой силе свойственна такая черта?“ - риторически спросил Г. Науседа.
Глава страны призвал избирателей не поддаваться политической апатии и активно участвовать в выборах в Сейм.
„Не поддавайтесь политической апатии. Возможно, кто-то хотел бы, чтобы вы поддались, но на самом деле, я думаю, мы не можем позволить себе роскошь быть безразличными, потому что, если мы не проголосуем, проголосуют другие, выберут другие, и тогда нам придется снова слушать: если тебе что-то не нравится, голосуй в 2028 году. Такого быть не должно, и я очень надеюсь на активное участие людей и, конечно, на гораздо более высокий уровень участия людей, чем на выборах в Европарламент“, - сказал он.
Президент отстоял очередь, чтобы проголосовать: призывал правящих выйти из стеклянного дворца
Стоя в очереди за возможностью проголосовать, президент уверял, что хочет быть ближе к народу.
„Честно говоря, мне очень нравится общаться с людьми. Я рад, что спустя пять лет мы можем дружески пообщаться. Я не услышал ни одного негативного замечания в свою сторону. Это просто мое политическое кредо – я хочу быть ближе к народу, мне нравится быть ближе к народу“, - подчеркнул Г. Науседа, пожелав и будущим правящим более тесного общения с жителями страны.
„Я думаю, что и будущей правящей коалиции я хотел бы пожелать быть ближе к народу. Чтобы она не просто была в стеклянном дворце в Вильнюсе, а чтобы она ездила в регионы, видела регионы и понимала, что Литва – это далеко не только Вильнюс, но Литва прекрасна в своем многообразии и своем величии“, - подчеркнул президент.
ELTA напоминает, что во вторник началось трехдневное досрочное голосование на выборах в Сейм. В эти дни с 7.00 до 20.00 час. избиратели могут проголосовать в зданиях всех 60 муниципалитетов Литвы и на дополнительных местах для голосования.