"Мы едем в Киев с твердой вестью о политической поддержке и военной помощи. Литва и в будущем будет поддерживать борьбу Украины за суверенитет и свободу", – сообщил президент в твиттере.

Он поделился фотографией, на которой вместе с другими лидерами снят на фоне поезда.

Во вторник Науседа с визитом посетил Польшу, где с президентом Польши и Латвии, а также министром иностранных дел Эстонии обсудил ход войны в Украине, помощь Украине и укрепление восточного фланга НАТО.