В ходе намеченной двусторонней встречи лидеры Вильнюса и Анкары обсудят вопросы безопасности Балтийского и Черноморского регионов, подготовку к предстоящему саммиту НАТО. Кроме того, внимание будет уделено перспективам развития политических и экономических отношений между Литвой и Турцией.
На состоявшейся в четверг пресс-конференции глава государства упомянул, что в ближайшее время он – вплоть до саммита НАТО в столице – намерен встретиться с главами ряда государств для обсуждения предстоящего саммита и вопросов поддержки Украины.
"Планирую использовать ближайшие месяцы для интенсивных визитов в Западную Европу — и не только — и в другие столицы стран НАТО. В особенности встретиться с теми государствами, чей подход к вышеупомянутым вопросам несколько иной, и попытаться лучше понять их аргументы, поделиться нашим видением и нашими аргументами", – сказал Г. Науседа.
ELTA напоминает, что Турция в настоящее время блокирует заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Анкара обвиняет Швецию в предоставлении убежища лицам, которых Турция считает "террористами".
Однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что членство Финляндии Турция оценивает положительно.
"Мы можем разделить процессы членства Швеции и Финляндии", — сказал он.
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