Указ, подписанный главой государства в понедельник, предусматривает, что Баярунас перестанет исполнять обязанности посла с 1 июня.
Науседа принял решение с учетом представления правительства и с одобрения Комитета Сейма по иностранным делам.
Правительство предложило отозвать посола в ответ на жестокие убийства в Буче, совершенные в результате продолжающегося вторжения России в Украину.
В связи с войной России еще в апреле Литва приняла решение о высылке главы российского посольства в Вильнюсе Алексея Исакова и сотрудников генерального консульства в Клайпеде, закрытии российского диппредставительства в портовом городе и понижении дипломатического представительства между Литвой и Россией до уровня временных поверенных в делах.
Четверо сотрудников посольства России также были высланы за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.
В ответ Москва также выслала литовских дипломатов и закрыла консульство в Санкт-Петербурге.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве продукты дорожают быстрее, чем в других странах ЕС, торговцы объяснили причину
В последнее время продукты в Литве дорожают быстрее,...
Премьер поддержала православных Литвы, которые хотят отделиться от Московского патриархата
Премьер-министр Ингрида Шимоните написала письмо...
Кремль отреагировал на демонтаж советских памятников в Литве: начаты расследования
Литовская разведка предупреждает, что Россия начинает...
В деле продажи санатория запахло скандалом: неожиданный план заинтересовал ССР
На прошлой неделе Вильнюсская университетская...
Для снижения риска банк будет требовать объяснений при обналичивании крупной суммы
С 1 сентября 2022 года клиенты банка Swedbank , желающие...