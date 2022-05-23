Указ, подписанный главой государства в понедельник, предусматривает, что Баярунас перестанет исполнять обязанности посла с 1 июня.

Науседа принял решение с учетом представления правительства и с одобрения Комитета Сейма по иностранным делам.

Правительство предложило отозвать посола в ответ на жестокие убийства в Буче, совершенные в результате продолжающегося вторжения России в Украину.

В связи с войной России еще в апреле Литва приняла решение о высылке главы российского посольства в Вильнюсе Алексея Исакова и сотрудников генерального консульства в Клайпеде, закрытии российского диппредставительства в портовом городе и понижении дипломатического представительства между Литвой и Россией до уровня временных поверенных в делах.

Четверо сотрудников посольства России также были высланы за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

В ответ Москва также выслала литовских дипломатов и закрыла консульство в Санкт-Петербурге.