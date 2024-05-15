2024.05.15 12:32

Президент Литвы отозвал c должности шестерых послов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Президент Гитанас Науседа отозвал шестерых послов с занимаемых должностей – представителей Литвы в Украине, Германии, Финляндии, Ирландии, Грузии и Чехии.

Во вторник президент подписал указ, согласно которому посол Вальдемарас Сарапинас отзывается с должности главы представительства в Украине с 17 июня этого года.

Между тем, посол в Германии Рамунас Мисюлис, глава представительства в Финляндии Гедрюс Казакявичюс, посол в Ирландии Мариюс Гудинас, представитель в Грузии Андрюс Калиндра отзываются с 5 августа.

Дипломатический представитель Литвы Лаймонас Талат-Келпша отзывается со своей должности с 19 августа.

Послы назначаются президентом по предложению правительства и с одобрения Комитета Сейма по иностранным делам.

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