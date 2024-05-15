Президент Литвы отозвал c должности шестерых послов

Во вторник президент подписал указ, согласно которому посол Вальдемарас Сарапинас отзывается с должности главы представительства в Украине с 17 июня этого года.
Между тем, посол в Германии Рамунас Мисюлис, глава представительства в Финляндии Гедрюс Казакявичюс, посол в Ирландии Мариюс Гудинас, представитель в Грузии Андрюс Калиндра отзываются с 5 августа.
Дипломатический представитель Литвы Лаймонас Талат-Келпша отзывается со своей должности с 19 августа.
Послы назначаются президентом по предложению правительства и с одобрения Комитета Сейма по иностранным делам.
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