"Остается только пожелать и выразить надежду, чтобы вот этот день, который должен праздноваться российским обществом как день победы над другим агрессором, другим оккупантом, чтобы это был и момент задуматься, что же произошло, если сегодня они точно такие же агрессоры и иногда даже более жестокие, брутальные агрессоры, чем нацисты во время Второй мировой войны", - сказал президент LRT.

По его словам, российское общество "до сих пор не находит того места, где оно могло бы чувствовать себя в безопасности, успокоившимся и окончательно отказавшимся от своих традиций мессианизма или империализма".

Говоря о праздновании 9 мая в Литве, Науседа сказал, что проблема не в том, что люди едут почтить память своих дедов или прадедов, проявляют уважение к умершим и "жертвам той войны".

"Но если это всего лишь предлог для провокаций и, главное, для эскалации новой войны или лозунгов, не имеющих ничего общего с уважением к умершим, то, разумеется, такие вещи должны быть предотвращены и Литва не допустит провокаций против своих жителей и дискредитации, в конце концов, в этот самый день празднования", - сказал президент.

Он заявил, что места захоронений советских солдат не должны становиться "своеобразным средством пропаганды" и использоваться в целях, направленных против Литвы.

"В разных самоуправлениях ситуация очень разная, в одних из них эти памятники - это в основном надгробия, в других местах - это монументы с очень четкими идеологическими установками, посредством которых определенным образом оказывается идеологическое воздействие на общество", - сказал президент.

"Я просто призываю все самоуправления оценить ситуацию, но не мириться с этими реликтами пропаганды и разжигания войны, которых в Литве еще очень много", - сказал он.

В связи с так называемым Днем Победы в России в понедельник Литва опасается провокаций, которые могут перерасти в беспорядки из-за продолжающегося российского вторжения в Украину.

После начала войны в Литве было запрещено публичное демонстрирование георгиевских лент - популярного знака в среде празднующих День Победы на воинских кладбищах или у мемориалов, посвященных Красной Армии.

Возле них дежурят усиленные силы полиции, правоохранители намерены штрафовать тех, кто носит запрещенные символы.