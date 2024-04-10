Президент Литвы открыл встречу высокого уровня по энергетической безопасности региона Балтийского моря

Эта энергетическая конференция, проходящая накануне саммита и бизнес-форума "Инициативы трех морей" (ИТМ) в Вильнюсе , во многом дополняет приоритеты председательства Литвы в ИТМ и темы дискуссий, которые пройдут в четверг, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.

"Наши совместные обязательства и усилия уже принесли значительные изменения в энергетической безопасности региона. После начала широкомасштабной агрессии России против Украины мы продемонстрировали убедительный отказ от импорта ископаемого топлива и электроэнергии из страны-агрессора. Коллективная зависимость Европы от российских ресурсов стремительно снижается. Литва, отказавшаяся от импорта газа, нефти и электроэнергии из России еще в апреле 2022 года, больше никогда не будет оглядываться назад", - подчеркнул президент.