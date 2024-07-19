Президент Литвы открыл военный городок в Шяуляй

В своей приветственной речи глава государства выразил надежду, что новый объект военной инфраструктуры, рассчитанный на подразделение батальонного уровня, как и два других военных городка, открытых в этом году в Вильнюсе и Шилале, поможет Вооруженным силам Литвы быстрее расти и укрепляться, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.