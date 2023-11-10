Президент Литвы открыл пятый ежегодный Форум регионов

Как сообщает Офис президента, в первой части мероприятия будет представлен ход реализации программ развития регионов, а также обсуждены реформы в сфере образования и здравоохранения. Во второй – состояние дорог страны и улучшении инфраструктуры сообщения.

Доклады представят министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас, советник президента Нериюс Каучикас. В дискуссии примут участие представители министерств, мэры и эксперты.

С приветствием на мероприятии выступят глава страны, президент Ассоциации самоуправлений Литвы Миндаугас Синкявичюс, министр внутренних дел Агне Билотайте.