Президент Литвы открыл пятый ежегодный Форум регионов

 
ELTA
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Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila
В пятницу в Президентском дворце состоится инициированный главой страны Гитанасом Науседой ежегодный Форум регионов, посвященный обсуждению вопросов региональной политики.

Как сообщает Офис президента, в первой части мероприятия будет представлен ход реализации программ развития регионов, а также обсуждены реформы в сфере образования и здравоохранения. Во второй – состояние дорог страны и улучшении инфраструктуры сообщения.

Доклады представят министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас, советник президента Нериюс Каучикас. В дискуссии примут участие представители министерств, мэры и эксперты.

С приветствием на мероприятии выступят глава страны, президент Ассоциации самоуправлений Литвы Миндаугас Синкявичюс, министр внутренних дел Агне Билотайте.

Форум, который проводится уже в пятый раз, традиционно организуется совместно с Министерством внутренних дел (МВД) и Ассоциацией самоуправлений Литвы.

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